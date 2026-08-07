Shopify A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shopify A hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 1.60 CAD. Im letzten Jahr hatte Shopify A einen Gewinn von 0.960 CAD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Shopify A 4.96 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.71 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.561 CAD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4.83 Milliarden CAD gelegen.

Redaktion finanzen.ch