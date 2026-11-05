Shopify A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shopify A präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5.02 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.50 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5’612.36 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48.54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shopify A einen Umsatz von 3’778.32 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.ch