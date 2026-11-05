Shopify A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shopify A hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.50 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.280 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Shopify A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.24 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.92 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch