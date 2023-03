Shop Apotheke-Aktie stärker: Shop Apotheke wird zukünftig von ehemaligen DocMorris-Vorstand geleitet

Der Aufsichtsrat bestellt den früheren Chef des Konkurrenten DocMorris, Olaf Heinrich, zum 1. August zum neuen Vorstandsvorsitzenden, wie die Shop Apotheke am Mittwochabend im niederländischen Sevenum mitgeteilt hatte. Er folgt auf Stefan Feltens, der sich früheren Angaben zufolge aus persönlichen Gründen nach Ablauf seiner vierjährigen Amtszeit am 26. April zurückziehen wird. Nach der Hauptversammlung wolle er noch bis Ende Mai bei dem Konzern bleiben.

Analyst Michael Heider von Warburg Research nannte den designierten Chef Heinrich einen "Perfect Fit" für Shop Apotheke. Der Manager war 2008 bis 2020 für die Online-Apotheke DocMorris tätig, zunächst als Mitglied des Vorstands. Nur ein knappes Jahr später übernahm er dort die Position des Vorstandsvorsitzenden. Der Aufsichtsratschef von Shop Apotheke, Björn Söder, zeigte sich überzeugt, dass Heinrich mit seinen umfassenden Erfahrungen in der Branche das Unternehmen in die nächste "Wachstumsphase" führen werde. Bereits vor seinem offiziellen Antritt soll Heinrich als Berater fungieren. Die Hauptversammlung muss der Bestellung noch zustimmen.

Ebenfalls müssen die Aktionäre grünes Licht für die Umfirmierung der Shop Apotheke geben. Das Unternehmen soll in Redcare Pharmacy umbenannt werden. Der Aufsichtsrat habe dem Vorhaben bereits zugestimmt. Zur Begründung hiess es, die Namensänderung sei Teil der Strategie, vom reinen Online-Händler zu einer "E-Apotheken-Plattform" zu werden. Neben dem Vertrieb von Medikamenten bietet das Unternehmen unter anderem pharmazeutische Beratungen am Telefon oder im Live-Chat an.

Die Aktie von Shop Apotheke knüpfte nach einem Rücksetzer am Vortag am Donnerstag an die jüngste Erholung an. Bis zum Mittag gewannen sie gut vier Prozent auf 74,18 Euro, womit sich die Erholung seit Jahresbeginn auf fast 70 Prozent summiert. Die Papiere des Kontrahenten Zur Rose bringen es sogar auf 80 Prozent.

SEVENUM (awp international)