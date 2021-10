Shop Apotheke-Aktie springt dennoch an: Shop Apotheke schrumpft im 3. Quartal

Wegen Kapazitätsengpässe habe es im dritten Quartal aber einen Umsatzrückgang von 0,3 Prozent auf 238 Millionen Euro gegeben, teilte der Betreiber von Internet-Apotheken mit. Die Zahl der aktiven Kunden stieg während des dritten Quartals um 0,2 Millionen auf 7,3 Millionen.

Die Kapazitätsengpässe seien inzwischen beseitigt, das Unternehmen sei bestens für weiteres Wachstum im vierten Quartal und im kommenden Jahr gerüstet.

Für das Gesamtjahr 2021 erwartet der Vorstand der Shop Apotheke unverändert ein Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge in etwa auf Breakeven-Niveau. Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Das Unternehmen will den Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2021 am 2. November 2021 veröffentlichen.

Titel der Shop Apotheke steigen im XETRA-Handel um 7,92 Prozent auf 132,10 Euro.

