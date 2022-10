Shop Apotheke-Aktie fester: Shop Apotheke erreicht offenbar erstmals in 2022 schwarze Zahlen

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Markt zeigt sich schwächer. Das deutsche Börsenbarometer muss zur Wochenmitte Abschläge hinnehmen. Die US-Börsen eröffnen nach zwei starken Handelstagen am Mittwoch wieder tiefer. An den Märkten in Fernost wurden am Mittwoch Gewinne verzeichnet.