SHOFU gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SHOFU hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 60.28 JPY. Im letzten Jahr hatte SHOFU einen Gewinn von 24.03 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.79 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch