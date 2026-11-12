SHOEI YAKUHIN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SHOEI YAKUHIN hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 54.29 JPY gegenüber 41.98 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 8.06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.62 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch