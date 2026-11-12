SHOEI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SHOEI veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9.55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 29.49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.67 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.84 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch