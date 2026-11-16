SHOEI legte Quartalsergebnis vor

SHOEI hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 39.47 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SHOEI noch ein Gewinn pro Aktie von 32.17 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SHOEI mit einem Umsatz von insgesamt 10.47 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10.98 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 140.06 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 120.22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.81 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 32.36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch