SHOEI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SHOEI veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31.84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21.76 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SHOEI 4.90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch