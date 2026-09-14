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14.09.2026 06:37:00
Shoei Foods: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shoei Foods hat am 11.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 58.74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shoei Foods 52.33 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shoei Foods im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31.03 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 28.76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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