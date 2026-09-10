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10.09.2026 12:35:58

Shoe Station Group, Inc. Reveals Drop In Q2 Bottom Line

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(RTTNews) - Shoe Station Group, Inc. (SHOE) revealed a profit for second quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line came in at $6.26 million, or $0.23 per share. This compares with $19.23 million, or $0.70 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 7.2% to $284.31 million from $306.38 million last year.

Shoe Station Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $6.26 Mln. vs. $19.23 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.70 last year. -Revenue: $284.31 Mln vs. $306.38 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.75 To $ 0.90 Full year revenue guidance: $ 1.100 B To $ 1.111 B

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