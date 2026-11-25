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25.11.2026 06:37:00
Shoe Carnival informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shoe Carnival gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 280.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 297.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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