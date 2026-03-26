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26.03.2026 11:20:44

Shoe Carnival Inc. Q4 Income Declines

Shoe Carnival
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(RTTNews) - Shoe Carnival Inc. (SCVL) released a profit for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's earnings totaled $9.05 million, or $0.33 per share. This compares with $14.66 million, or $0.53 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 3.4% to $254.06 million from $262.93 million last year.

Shoe Carnival Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $9.05 Mln. vs. $14.66 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.53 last year. -Revenue: $254.06 Mln vs. $262.93 Mln last year.