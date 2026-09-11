Shoe Carnival hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shoe Carnival hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7.21 Prozent auf 284.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 306.4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch