SHODENSYA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SHODENSYA hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

SHODENSYA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6.75 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.470 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1.33 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 41.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 938.5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch