Shochiku: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shochiku liess sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shochiku die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 74.05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 190.07 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 24.78 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch