Shobunsha veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shobunsha lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7.20 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -7.320 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.53 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shobunsha einen Umsatz von 1.35 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch