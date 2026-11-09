Shobunsha präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shobunsha hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.06 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shobunsha 4.45 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1.59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch