Shoals Technologies Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shoals Technologies Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shoals Technologies Group A 0.070 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Shoals Technologies Group A im vergangenen Quartal 195.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shoals Technologies Group A 135.8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch