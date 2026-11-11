SHO-BOND stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SHO-BOND hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

SHO-BOND hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13.76 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16.57 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19.70 Milliarden JPY – eine Minderung von 4.15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20.56 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch