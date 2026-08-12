SHO-BOND: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SHO-BOND hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 18.18 JPY. Im letzten Jahr hatte SHO-BOND einen Gewinn von 16.52 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.45 Milliarden JPY – eine Minderung von 1.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.80 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 76.45 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 73.01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 89.20 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1.66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 90.71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch