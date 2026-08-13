SHO-BI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SHO-BI hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 22.15 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26.83 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHO-BI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.89 Milliarden JPY im Vergleich zu 5.62 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch