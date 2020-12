SHL Telemedicine nimmt mit durchgeführter Kapitalerhöhung 35 Mio Franken ein

Tel Aviv / Zürich (awp) - Der israelische Telemedizin-Anbieter SHL hat eine Kapitalerhöhung vollzogen und damit einen Erlös von etwa 35 Millionen Franken erzielt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wurden knapp 3,6 Millionen Aktien aus genehmigtem Kapital sowie 300'000 Aktien aus Eigenbestand im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben.

Nach der Platzierung werde sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien um etwa 33 Prozent auf knapp 14,5 Millionen erhöhen.

Die Platzierungsaktien sollen zu einem Preis von 9,00 Franken ausgegeben werden. Für jeweils zwei Namenaktien, die an einen Käufer ausgegeben werden, räumt SHL dem Käufer eine Option für einen Zeitraum von 24 Monaten ein, um eine Namenaktie zu einem Preis von 11,00 Franken pro Aktie zu erwerben.

Den Bruttoerlös aus der Emission wolle man zur Unterstützung des Wachstums des Geschäfts in Deutschland und zum Aufbau des Geschäfts in den USA einsetzen. Ausserdem soll der Erlös zur Verbesserung der Lieferkette von SHL verwendet werden.

Darüber hinaus habe der Verwaltungsrat von SHL Telemedicine beschlossen, dass am 7. Januar 2021 eine ausserordentliche Generalversammlung am Sitz des Unternehmens in Israel stattfinden soll.

