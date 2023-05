SHL Telemedicine-Aktie: SHL Telemedicine führt im Juni ausserordentliche Generalversammlung

Das Traktandum an der Versammlung ist die Wiederwahl des externen Verwaltungsratsmitglieds Yehoshua Abramovich, wie es am Montag in einer Mitteilung von SHL Telemedicine heisst.

Abramovich werde für eine Amtszeit von drei Jahren oder bis zur Beendigung seines Amtes in Übereinstimmung mit den geänderten und neuen Statuten der Gesellschaft sowie dem israelischen Unternehmensgesetz antreten, heisst es weiter.

