SHL Telemedicine-Aktie: SHL Telemedicine erhält Grossauftrag in Deutschland

Konkret geht es dabei um die Versorgung von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz, wie das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen SHL Telemedicine am Dienstag mitteilte.

Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland ist die grösste Krankenkasse in Rheinland-Pfalz und im Saarland und betreut insgesamt 1,2 Millionen Versicherte und 85'000 Arbeitgeber. Finanzielle Einzelheiten zum Vertrag wurden keine genannt.

Zürich (awp)