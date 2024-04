SHL Telemedicine-Aktie: EKG-Plattform SmartHeart erzielt gute Studienresultate

Beispielsweise hätten weniger der überwachten Patienten nach einem Herzinfarkt wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen.

Die vollständigen Ergebnisse der TELE-ACS Studie haben laut einer Mitteilung vom Donnerstag die Wahrscheinlichkeit einer neuerliche Aufnahme ins Krankenhaus innerhalb von sechs Monaten um 76 Prozent gesenkt. Die Wahrscheinlichkeit, die Notfallstation besuchen zu müssen, sei um 41 Prozent gesunken.

An der klinischen Studie - sie wurde von Januar 2022 bis April 2023 in London durchgeführt - nahmen laut SHL 337 Patienten teil. Die Ergebnisse wurden am American College of Cardiology in Atlanta vorgestellt sowie im American College of Cardiology publiziert.

