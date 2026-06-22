SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
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22.06.2026 18:33:36
SHL nominiert Amiri Shoham für den Verwaltungsrat
Tel Aviv (awp) - Der israelische Telemedizin-Anbieter SHL lädt seine Aktionäre zur jährlichen Generalversammlung vom 16. Juli in Tel Aviv ein. Zur Wahl steht unter anderem Amiri Shoham als neuer externer Verwaltungsrat.
Shoham soll ein bisheriges externes Mitglied ersetzen, dessen maximal zulässige Amtsdauer erreicht ist, wie die Gesellschaft am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Wer aus dem Aufsichtsgremium ausscheiden wird, geht aus der Mitteilung aber nicht hervor.
Daneben stehen die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte, die Wiederbestellung der Revisionsstelle sowie mehrere Vergütungsthemen auf der Traktandenliste. Unter anderem sollen Optionen für Verwaltungsratspräsident Itamar Offer und CEO David Arnon neu bewertet sowie zusätzliche Aktienoptionen für den Konzernchef genehmigt werden.
ra/mk
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