SHL: Geschätzter Nettoverlust 2024 von etwa 26 - 29 Mio USD

Tel Aviv (awp) - Das israelische Medtech-Unternehmen SHL TeleMedicine, dessen Aktien an der SIX kotiert sind, ist 2024 tief in die roten Zahlen gerutscht. Diverse Posten führten zu einem grossen Verlust.

Im Rahmen des jährlichen Audits seien eine Reihe von Sondereinflüssen festgestellt worden, die sich voraussichtlich auf den Ertrag und das Eigenkapital von SHL auswirken würden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Insgesamt erwartet SHL demnach einen Verlust in der Grössenordnung von 26 bis 29 Millionen US-Dollar.

Dabei geht es um drei verschiedene Posten, die das Ergebnis negativ beeinflusst haben. Erstens wirke sich eine Abschreibung des dem Geschäft in Deutschland zugewiesenen Goodwills in Höhe von rund 13 Mio US-Dollar im Zusammenhang mit einer unter den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung negativ aus.

Dazu komme zweitens eine Anpassung der immateriellen Vermögenswerte - hauptsächlich Software und Serviceanwendungen - in Höhe von etwa 3 Mio US-Dollar. Und drittens würden noch Restrukturierungskosten von etwa 3 Mio und einmalige sonstige Aufwendungen von 1 Millionen Franken verbucht. Dies drei Posten machen rund 20 Mio US-Dollar aus. Die Zahlen seien allerdings noch nicht endgültig und würden noch geprüft, heisst es.

SHL betont jedoch, dass etwa 17 Mio US-Dollar davon oder 86 Prozent nicht cash-wirksam seien (hauptsächlich Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte) und dass der prognostizierte cash-wirksamen Effekt damit nur bei etwa 3 Mio. liege. Dementsprechend seien die direkten tatsächlichen Auswirkungen auf die Finanzlage begrenzt.

Die definitiven Zahlen werden Ende April erwartet.

uh/