SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Umsatz gesteigert
|
09.09.2026 07:55:00
SHL-Aktie: Verlust im Halbjahr etwas eingegrenzt
Der israelische Telemedizin-Anbieter SHL hat im ersten Halbjahr zwar den Umsatz gesteigert, aber erneut einen Verlust geschrieben.
Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten 2026 um 12 Prozent auf 31,3 Millionen US-Dollar, wie das Medtech-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dabei machte sich die Aufwertung des israelischen Schekels zum US-Dollar positiv bemerkbar, insgesamt trugen Währungseffekte rund 4,3 Millionen Dollar bei. Insgesamt habe SHL vom anhaltenden Wachstum des B2B-Geschäfts in Israel und der wachsenden Abonnentenbasis in den USA profitiert. Der Umsatz in Deutschland sei hingegen durch das Auslaufen einzelner Kundenverträge beeinträchtigt worden.
Der operative Verlust verringerte sich auf 2,7 Millionen Dollar nach 3,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. SHL führt dies auf positive Auswirkungen der Kostensenkungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen zurück.
Unter dem Strich stand ein etwas geringerer Nettoverlust von 3,9 Millionen Dollar nach einem Verlust von 4,3 Millionen im ersten Semester 2025. Darin spiegle sich die verbesserte operative Entwicklung, so SHL. Zudem verfüge das Unternehmen per Ende Juni über 19,3 Millionen Dollar an flüssigen Mitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Finanzanlagen.
Einen Ausblick auf die weitere Entwicklung gab SHL nicht. Für die zweite Jahreshälfte will sich das Unternehmen auf die Stabilisierung des Deutschlandgeschäfts konzentrieren, das Wachstum in Israel wieder herstellen und die Entwicklung in den USA vorantreiben.
dm/rw
Tel Aviv (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu SHL Telemedicine
|
08.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Kaum Veränderungen: So steht der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Schwacher Handel: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Aufschläge in Zürich: So steht der SPI am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu SHL Telemedicine
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt wird zur Wochenmitte schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne grosse Ausschläge.