SHL-Aktie verliert deutlich: SHL holt Kimberly Henderson und Joshua Atkins in den Beirat

Kimberly Henderson und Joshua Atkins treten dem Gremium als neue "Key Opinion Leaders" bei, wie SHL am Mittwoch bekanntgab.

Henderson ist Assistenzprofessorin für Notfallmedizin an der Ichan School of Medicine am Mount Sinai Spital in New York. Zudem ist sie Geschäftsführerin und stellvertretende medizinische Leiterin eines multinationalen Investment-Management- und Finanzdienstleistungsunternehmens.

Joshua Atkins ist ausserordentlicher Professor für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Hospital der Universität von Pennsylvania. Zudem ist er in der klinischen Forschung tätig, der Überwachung der Atmung, der Physiologie der Schlafapnoe und der Patientensicherheit.

Mit der Vergrösserung seines Beirats in den USA will SHL laut der Mitteilung das Wachstum seiner SmartHeart-Lösung vorantreiben.

Für die Aktie von SHL geht es im Schweizer Handel zeitweise 8,22 Prozent auf 16,20 CHF nach unten.

Tel Aviv (awp)