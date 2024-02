SHL-Aktie steigt ins Plus: SHL Telemedicine scheiterte bei der GV mit einigen Anträgen

Sie sprachen sich gegen die geplante Erhöhung der Maximalzahl an SHL -Geschäftsleitungsmitgliedern, welche auch im Verwaltungsrat Einsitz nehmen können, von neu auf zehn Mitglieder aus.

Zudem wurde auch ein weiteres Traktandum abgelehnt, wie die Gesellschaft am Donnerstagabend mitteilte. Darin ging es um Anpassungen in der Vergütungspolitik des Unternehmens für Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsleitung für die kommenden drei Jahre. Ansonsten haben die Aktionären allen weiteren Traktanden zugestimmt.

Dabei wurden Co-Präsident Yariv Alroy und Amir Lerman im Verwaltungsrat für ein weiters Jahr im Amt bestätigt. Neu ins Gremium wurden wie vorgeschlagen Ido Nouberger und Nir Rotenberg gewählt. Im Vorfeld der Versammlung hatten sich Verwaltungsratsmitglieder nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt. Das waren CEO Erez Nachtomy, David Salton. Erez Alroy sowie der zweite Co-Präsident Ehud Barak.

Die beiden externen Direktoren des Unternehmens, Yehoshua (Shuky) Abramovich und Dvora Kimhi, waren von der Wahl ausgenommen, da deren Amtszeit noch nicht abgelaufen ist.

An der SIX gaben die Papiere von SHL Telemedicine am Freitag zunächst nach. Inzwischen haben sie jedoch das Vorzeichen gewechselt und legen zeitweise um 2,7 Prozent auf 5,70 Franken zu.

