SHL-Aktie: SHL Telemedicine schreibt rote Zahlen

Generell stelle 2021 aber einen Wendepunkt für die Gruppe dar.

Den Umsatz beziffert das Unternehmen in einer Mitteilung vom Donnerstag auf 49,6 Millionen Dollar. Er liegt damit um gute 9 Millionen über dem Vorjahreswert. Während die Einnahmen auf dem deutschen Markt um gute 5 Prozent auf 17,9 Millionen US-Dollar stiegen, verzeichnete die Gruppe auf dem israelischen Markt dank der Übernahme der Mediton Group einen Anstieg um 30 Prozent auf 31,2 Millionen. Die Zahlen der Mediton Group wurden ab September 2021 konsolidiert. Das israelische Geschäft trug weiterhin zur Profitabilität des Unternehmens bei.

Umsatzverdopplung in Israel erwartet

Die Übernahme der Mediton Group ergänze SHLs starke und profitable B2C-Telemedizindienste mit B2B-Gesundheitsdiensten, heisst es in der Mitteilung weiter. Man gehe davon aus, dass sich durch Synergieeffekte aus der Übernahme der Jahresumsatz in Israel innerhalb von drei Jahren auf 57 bis 62 Millionen verdoppeln werde.

Operativ (EBIT) verzeichnete SHL 2021 einen Verlust von 0,5 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 0,4 Millionen im Vorjahr. Das Unternehmen verwies auf höhere Vertriebs- und Marketingkosten in den USA.

Unter dem Strich erzielte das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 13,9 Millionen US-Dollar nach einem knappen Gewinn von 0,3 Millionen im Vorjahr.

Den Verlust begründet SHL mit den beiden 2021 durchgeführten Kapitalerhöhungen. Die an die Investoren ausgegebenen Aktienoptionen seien als finanzielle Verbindlichkeiten in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen worden. Auch Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen trugen zu dem Minus bei.

Mit Blick nach vorne stellt die Gruppe für 2022 ein Umsatzwachstum von 30 Prozent in Aussicht. Auch die bereits früher angekündigte Zweitkotierung an der Nasdaq Stock Exchange werde in den kommenden Monaten angestrebt.

