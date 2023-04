SHL-Aktie: SHL ernennt Bernd Altpeter zum Co-Geschäftsleiter von SHL Deutschland

So wurde Bernd Altpeter zum Co-Geschäftsführer von SHL German Operation ernannt, wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Tel Aviv am Dienstag mitteilte.

Altpeter verfügt laut SHL über langjährige Erfahrungen im deutschen Gesundheits- und Telemedizinmarkt. Zuletzt arbeitete er für die Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Er übernimmt die Geschäftsführung in Deutschland gemeinsam mit Linus Drop.

Tel Aviv (awp)