SHL-Aktie: Prospektentwurf für Kotierung an Nasdaq eingereicht

Der israelische Telemedizin-Anbieter bekräftigte zudem, er wolle parallel auch an der Schweizer Börse gelistet bleiben.

SHL habe bei der amerikanischen Wertschriften- und Börsenaufsicht einen "vertraulichen" Prospektentwurf für die Kotierung von so genannten American Depositary Shares (ADS) eingereicht, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Man gehe davon aus, dass die Kotierung nach der Prüfung durch die Börsenaufsicht und der Genehmigung durch die Nasdaq abgeschlossen werden könne.

SHL hatte bereits vor längerer Zeit angekündigt, eine Zweitkotierung an der Nasdaq Stock Exchange anzustreben. Das Unternehmen will so in den USA bekannter werden. Das Management will in dem Land wachsen und hatte für das Geschäftsjahr 2022 "bedeutsame" Umsätze in den USA in Aussicht gestellt.

ADS sind Hinterlegungsscheine, über die Aktien ausländischer Unternehmen an den US-Börsen gehandelt werden können.

