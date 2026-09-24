SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
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24.09.2026 08:20:06
SHL-Aktie: Mögliche Schadenersatzklage in Israel
Der Telemedizinanbieter SHL hat ein juristisches Problem.
Noch sei die Klage aber nicht zugelassen worden, betont das Unternehmen. Und es hält die Forderungen auch für nichtig.
Gemäss dem Antrag soll das Unternehmen überhöhte monatliche Abonnementgebühren erhoben und Preiserhöhungen vorgenommen haben, die angeblich gegen verschiedene Vorgaben verstossen hätten, so das Communiqué.
Die Antragsteller verlangten unter anderem die Aufhebung sämtlicher vom Unternehmen vorgenommenen Preiserhöhungen und finanzielle Entschädigungen. Dem Antrag zufolge übersteige das gesamte geltend gemachte Forderungsvolumen 2,5 Millionen Schekel rsp. umgerechnet knapp 680'000 Franken.
rw/hr
Zürich (awp)
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