SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
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10.09.2026 06:21:00
SHL-Aktie: Konzern übernimmt Mediton und Medishur komplett
Der israelische Telemedizin-Anbieter hat die verbliebenen Anteile seiner Töchter Mediton und Medishur übernommen.
Der Kaufpreis lag bei umgerechnet rund 9,6 Millionen US-Dollar (28,9 Millionen neue israelische Schekel). Finanziert wurde der Deal über einen Kredit in Höhe von 10 Millionen Dollar einer israelischen Bank.
Nach der Transaktion hält SHL 97,5 Prozent an Mediton und 100 Prozent an Medishur. Die verbleibenden 2,5 Prozent von Mediton sollen zu einem späteren Zeitpunkt zum gleichen Kaufpreis übernommen werden.
cg/ls
Tel Aviv (awp)
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