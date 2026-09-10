SHL-Aktie: Konzern übernimmt Mediton und Medishur komplett

Konkret geht es um 27,5 Prozent an Mediton und 30,0 Prozent an Medishur, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.

Der Kaufpreis lag bei umgerechnet rund 9,6 Millionen US-Dollar (28,9 Millionen neue israelische Schekel). Finanziert wurde der Deal über einen Kredit in Höhe von 10 Millionen Dollar einer israelischen Bank.

Nach der Transaktion hält SHL 97,5 Prozent an Mediton und 100 Prozent an Medishur. Die verbleibenden 2,5 Prozent von Mediton sollen zu einem späteren Zeitpunkt zum gleichen Kaufpreis übernommen werden.

cg/ls

Tel Aviv (awp)