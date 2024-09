SHL-Aktie gewinnt: SHL-Aktionäre winken Anstellungsbedingungen für neuen CEO durch

Sie hiessen die Anstellungsbedingungen für den neuen CEO David Arnon gut.

Arnon ist seit dem 6. August im Amt als Geschäftsführer bei dem israelischen Unternehmen. Er folgte auf Erez Nachtomy.

SHL hatte die aoGV nach der Ernennung von Arnon einberufen, weil die Vergütungsbedingungen eines Chief Executive Officers gemäss israelischem Unternehmensgesetz vom Vergütungsausschuss, dem Verwaltungsrat und den Aktionären genehmigt werden müssen.

Am Freitag legt die SHL-Aktie an der SIX zeitweise um 0,33 Prozent auf 3,00 Franken zu.

tv/

Tel Aviv/Zürich (awp)