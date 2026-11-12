SHIZUOKAGAS präsentierte Quartalsergebnisse

SHIZUOKAGAS lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 33.12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 51.56 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch