SHIZUOKAGAS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SHIZUOKAGAS hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38.74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 49.56 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49.28 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47.53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch