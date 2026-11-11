Shizuoka Financial Group, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shizuoka Financial Group, hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 46.65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 44.11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 122.35 Milliarden JPY gegenüber 89.74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch