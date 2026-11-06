Shizuki Electric: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shizuki Electric hat am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz wurden 8.06 Milliarden JPY gegenüber 7.16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch