Shizuki Electric: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shizuki Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 16.81 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shizuki Electric 10.48 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 7.36 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch