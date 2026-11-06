Shivam Autotech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shivam Autotech äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.88 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shivam Autotech -0.780 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Shivam Autotech im vergangenen Quartal 1.34 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shivam Autotech 1.13 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch