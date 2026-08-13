Shivagrico Implements verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shivagrico Implements präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Shivagrico Implements mit einem Umsatz von insgesamt 117.2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 0.53 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch