Shiva Texyarn präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shiva Texyarn präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.68 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4.49 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871.0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.05 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch