Shiva Global Agro Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shiva Global Agro Industries hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.68 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1.990 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 776.8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 463.2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch