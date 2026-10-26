Shiva Cement: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shiva Cement lud am 23.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.77 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shiva Cement ein EPS von -1.110 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shiva Cement mit einem Umsatz von insgesamt 1.13 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 821.1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 37.25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch