Shiseido zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shiseido hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36.76 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shiseido -133.970 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shiseido im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 242.18 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 223.99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch